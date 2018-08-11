video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كازاخستان تدشن ميناء على بحر قزوين

السبت، 11 أغسطس 2018 05:35 م
كازاخستان تدشن ميناء على بحر قزوين الرئيس الكازاخستانى نور سلطان نزارباييف
كوريك (أ ف ب)
إضافة تعليق

دشنت كازاخستان السبت، ميناء جديدا فى كيروك على بحر قزوين تأمل سلطات هذا البلد بأن يصبح مركزا مهما على "طرق الحرير الجديدة" الصينية.

وقال الرئيس الكازاخستانى نور سلطان نزارباييف فى خطاب "الإستثمار فى البنى التحتية للنقل يجعل اقتصادنا أكثر تنافسية، نقدم حافزا لطرق الحرير التجارية الجديدة".

وكازاخستان الجمهورية السوفياتية السابقة اختارت أن تربط مستقبلها الاقتصادي بالصين من خلال الاستثمار الكثيف في شق الطرقات والسكك الحديد والبنى التحتية البحرية التي تسهل العلاقات التجارية.

وكوريك أحد مرفأى كازاخستان مع أكتوا 100 كلم شمالا وسيصبحان صلتين تجاريتين مستقبلا بين آسيا واوروبا.

وتأمل السلطات المحلية فى أن تمر 4,5 أطنان من البضائع عبر كوريك بحلول نهاية 2018 أى أكثر بثلاث مرات من العام الماضى.

وتعزيز قدرات المرفأين أساسى للصناعة النفطية للبلاد.

ويريد الرئيس الصينى شى جين بينج بفضل مشروع "طرق الحرير الجديدة" الضخم الذى أطلق فى 2013 نشر الطرقات والموانىء والسكك الحديد والمجمعات الصناعية عبر آسيا عند أبواب أوروبا وحتى أفريقيا بتكلفة تزيد على 1000 مليار دولار.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كازاخستان: اتفاقية بحر قزوين تراعى مصالح الدول الخمس المطلة عليه

كازاخستان تستضيف القمة السنوية الخامسة لدول بحر قزوين الأحد القادم

كازاخستان

اخبار كازاخستان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة