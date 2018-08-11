كازاخستان تدشن ميناء على بحر قزوين

كوريك (أ ف ب)

دشنت كازاخستان السبت، ميناء جديدا فى كيروك على بحر قزوين تأمل سلطات هذا البلد بأن يصبح مركزا مهما على "طرق الحرير الجديدة" الصينية.

وقال الرئيس الكازاخستانى نور سلطان نزارباييف فى خطاب "الإستثمار فى البنى التحتية للنقل يجعل اقتصادنا أكثر تنافسية، نقدم حافزا لطرق الحرير التجارية الجديدة".

وكازاخستان الجمهورية السوفياتية السابقة اختارت أن تربط مستقبلها الاقتصادي بالصين من خلال الاستثمار الكثيف في شق الطرقات والسكك الحديد والبنى التحتية البحرية التي تسهل العلاقات التجارية.

وكوريك أحد مرفأى كازاخستان مع أكتوا 100 كلم شمالا وسيصبحان صلتين تجاريتين مستقبلا بين آسيا واوروبا.

وتأمل السلطات المحلية فى أن تمر 4,5 أطنان من البضائع عبر كوريك بحلول نهاية 2018 أى أكثر بثلاث مرات من العام الماضى.

وتعزيز قدرات المرفأين أساسى للصناعة النفطية للبلاد.

ويريد الرئيس الصينى شى جين بينج بفضل مشروع "طرق الحرير الجديدة" الضخم الذى أطلق فى 2013 نشر الطرقات والموانىء والسكك الحديد والمجمعات الصناعية عبر آسيا عند أبواب أوروبا وحتى أفريقيا بتكلفة تزيد على 1000 مليار دولار.