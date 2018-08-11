قوات التحالف: الصاروخ الحوثى كان يستهدف المناطق المدنية بجازان

(أ ش أ)

صرح العقيد الركن تركى المالكى المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية فى اليمن" بأنه وفى تمام الساعة السابعة وخمس دقائق (1905) رصدت قوات الدفاع الجوى للتحالف إطلاق صاروخ بالستى من قبل الميليشيا الحوثية من داخل الأراضى اليمنية من محافظة (عمران) باتجاه أراضى المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العقيد المالكى أوضح أن الصاروخ كان قد أطلق باتجاه مدينة (جازان) بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ، وتمكنت قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى من اعتراض وتدمير الصاروخ ، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.

وأضاف أن هذا العمل العدائى من قبل الميليشيا الحوثية يثبت استمرار تورط النظام الإيرانى بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية فى تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممى رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمى والدولي، وأن اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولى الإنساني.