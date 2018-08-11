قاتل شقيق مطلقته بالوراق يعترف بارتكاب الجريمة ويرشد عن "سكين الجريمة"

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف سمكرى سيارات متهم بقتل شقيق مطلقته عقب القبض عليه بالوراق، أن خلافات سابقة تجمعه بالمجنى عليه، خاصة بعد انفصاله عن زوجته.

وأضاف المتهم أنه نظرا لكون الضحية هو الذى يتولى الإنفاق على طليقته وأطفاله، واعتقاده أنه أحد أسباب طلب طليقته الانفصال عنه، قرر الانتقام منه، حيث توجه إلى مسكن المجنى عليه بمنطقة كفر السليمانية بالوراق، وسدد له عدة طعنات وفر هاربا.

وأرشد المتهم عن السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الجريمة، حيث تحفظ عليها رجال المباحث، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

أحداث الجريمة كشف عنها بلاغ تلقاه قسم شرطة الوراق، يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنطقة كفر السليمانية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن المجنى عليه يدعى "هانى جلال" بائع خردة، وأن المتهم بارتكاب الجريمة هو طليق شقيقته الشهير بــ" سعد السمكرى" عامل.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بارتكاب الجريمة بسبب خلافات عائلية، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.