فيديو.. قاض سابق منشق عن الإخوان: قيادات الجماعة الجدد قالو بلو مرسى واشربوا ميته

كتب محمد شرقاوى

قال المستشار عماد أبو هاشم، القاضى المحال للصلاحية والمنشق عن جماعة الإخوان، إن الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان متواجد كما هو حتى الآن، على الرغم من القبض على جميع قيادات الجماعة، مؤكدا أن الهيكل التنظيمى لا يهمه القبض على مرسى ولا مرشد الإخوان محمد بديع، قائلا:" يروح شخص ويأتى مكانه أكثر من شخص"، مضيفا أن بعض قيادات الإخوان الحاليون يقول على محمد مرسى بعد الحكم عليه بالإعدام " يعملوه كفتة .. يبلوه ويشربوا ميته.. يولع بجاز وسخ .. دا لو موتوه نعتبره بطل".

وأضاف أبو هاشم خلال مداخلة هاتفية من تركيا مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"،:"الإرهابى وليد شرابى فشل أن يكون زعيما وطنيا فأصبح نصابا، نصب على رجال أعمل منتمى لجماعة الإرهابية بمليون دولار، وأنه أنشاء منظمة هيومن رايتس مونيتور الإخوانية. "

وتابع المستشار:"جماعة الإخوان الإرهابية تمارس أسلوب كهنوتى فى غسل العقول وتغييبها، وكانت تسعى لتجنيده وضمه إليهم إجباريا، والجماعة قسم الطاعة عندهم "لاتجادل ولا تعترض" مثلك مثل "الكرسى"، وتجند عناصرهم من خلال قسم الطاعة مقابل راتب شهرى.