طوارئ بميناء سفاجا استعدادا لسفر عمالة خدمة الحجاج

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء سفاجا البحرى ووتنظيم رحلات للعبارتين محبة والرياض يومية بعد الدفع بالعبارة محبة على الخط الملاحى سفاجا / ضبا لاستيعاب الأعداد المتزايدة من عمالة خدمة الحجاج لتأخرهم بسبب عطل فنى بالعبارة "أمانة".

كان ميناء سفاجا شهد أمس سفر 2100 راكب على متن العبارتين بعد تجهيز قرية خدمة الركاب بسفاجا و تزويدها بالاغذية والمشروبات وعمالة النظافة لاستقبال الركاب حتى مواعيد السفر لمنع تواجدهم امام بوابات الميناء.