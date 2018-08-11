ضبط عاطلين بحوزتهما 950 طلقة آلية غير مرخصة بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالذخيرة غير المرخصة بالبدرشين، وضبط بحوزتهما 950 طلقة آلية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين إلى تورط " وليد.ج.ع" و" هانى.ص"، عاطلين بالاتجار بالذخيرة غير المرخصة، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن الرائد محمد أبو القاسم، رئيس مباحث البدرشين والنقيب أحمد فايز من ضبطهما وبحوزتهما 950 طلقة آلية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.