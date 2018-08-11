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ضبط شاب ابتز موظفا لدفع 50 ألف جنيه نظير عدم نشر صور عارية لشقيقته بالشرقية

السبت، 11 أغسطس 2018 11:52 ص
ضبط شاب ابتز موظفا لدفع 50 ألف جنيه نظير عدم نشر صور عارية لشقيقته بالشرقية متهم - أرشيفية
كتبت- فتحية الديب
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ألقى ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، اليوم، القبض على شاب بمدينة المنصورة بالدقهلية، لقيامه بابتزاز، موظف بمستشفى تلا بالمنوفية، لدفع مبلغ مالى 50 ألف جنيه، مقابل عدم نشر صور عارية لشقيقته والتشهير بها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتم إحالته للنيابة العامة.

 

البداية كانت ببلاغ من" أ غ ج " 23 سنة موظف بمستشفى بالمنوفية، يتضرر من قيام مجهول، بابتزاه على موقع فيس بوك، بصور ومقاطع فيديو، خاصة بشقيقته بدون ملابس، وطلب منه مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور والإساءة والتشهير بسمعة شقيقته، حيث استجاب له ودفع له مبلغ 200 جنيه، وبعد ذلك طالبه بدفع مبلغ 50 ألف جنيه.

 

تمكنت مأمورية بقيادة العميد عاصم الشريف رئيس المباحث الجنائية، وبرفقته والعقيد محمد رمضان رئيس فرع شرق الدلتا، والمقدم دكتور محمود مدين، ضابط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء مدحت حسين، مدير مباحث الإدارة، بالتنسيق مع مباحث قسم أول المنصورة، من تحديد المتهم وتبين أنه يدعي" مصطفى. م. م" 35 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ومقيم أول المنصورة، وتحرر له المحضر رقم 9305 إدارى أول المنصورة سنة 2018.


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