ضبط جزارين بحوزتهما لحوم مذبوحة خارج المجازر بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية بحوزة جزارين بدائرة قسم ثالث، كما ضبطت عطار بحوزته كمية من الألعاب النارية "صواريخ" مختلفة الأنواع والأحجام فى حملة تموينية مكبرة.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير المباحث يفيد بورود معلومات للعميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين مفادها قيام أحد الجزارين بذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية.

وبإجراء التحريات أثبتت صدق المعلومات، وتمكن ضباط مباحث التموين بالاشتراك مع الطب البيطرى مداهمة المحل المتحرى عنه، حيث تم ضبط "محمد.ع.ع" 54 عاما المسئول عن محل جزارة للحوم البلدى بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، وبحوزته داخل المحل كمية من اللحوم وزنت حوالى 70 كيلو جرام.

كما تمكنت الحملة من ضبط "كمال .م.ع"25 عاما مسئول عن منفذ لبيع اللحوم البلدية بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، وبحوزته كمية من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وزنت حوالى 37 كيلو جرام.

ونجحت الحملة فى ضبط "خالد.م.م"53 عاما المسئول عن سوبرماركت ومحل عطارة بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، وبحوزته داخل المحل كمية من الألعاب النارية تقدر بحوالى 280 صاروخ مختلفة الأنواع والأحجام.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.