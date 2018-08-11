video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 05:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وكيل مديرية الشباب والرياضة بالغربية يتفقد لجان انتخابات المراكز

السبت، 11 أغسطس 2018 05:01 م
صور.. وكيل مديرية الشباب والرياضة بالغربية يتفقد لجان انتخابات المراكز وكيل شباب الغربيه يتفقد اللجان الانتخابية بمراكز شباب الغربية
الغربية - مصطفى عادل
إضافة تعليق
تفقد على الراعى وكيل مديرية الشباب والرياضة بالغربية، يرافقه الشناوى ماضى مدير عام الهيئات، فعاليات اليوم الأول لانتخابات مراكز شباب الغربية، حيث تفقدا مركز شباب محلة منوف التابع لإدارة الشباب والرياضة بقطاع طنطا أول، وتبين اكتمال النصاب القانونى لمركز شباب محلة منوف واعتماد فوز المرشحين بالتذكية.
 
ورصدت غرفة العمليات بمديرية الشباب اكتمال النصاب القانونى لمركز شباب نواج التابع لإدارة الشباب والرياضة بقطاع طنطا ثان واعتماد فوز المرشحين بالتذكية، كما رصدت أيضًا اكتمال النصاب القانونى لمركز شباب الغريب التابع لإدارة الشباب والرياضة بزفتى، وسيتم الانتظار حتى السابعة مساء لفرز أصوات الناخبين على منصبى رئيس المجلس وأمين الصندوق، واعتماد فوز باقى المرشحين بالتزكية فى نفس المركز.
 
فى الوقت الذى تستقبل فيه غرفة العمليات باقى مراكز الشباب التى تجرى بها الانتخابات وانتظار اكتمال النصاب بالجمعيات العمومية، وفى حالة عدم اكتمال  النصاب بهذه المراكز  سيتم تعيين مجالس مؤقتا لهذه المراكز.
 
PHOTO-2018-08-11-14-08-38
 
 
PHOTO-2018-08-11-14-08-40
 
 
PHOTO-2018-08-11-14-08-41

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 3008 أحكام قضائياة وتحصيل 123 ألف جنيه خلال 24 ساعة بالغربية

ضبط 61 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 30500 جنيه خلال حملة مرورية بالغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

انتخابات مراكز الشباب




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة