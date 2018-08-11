صور.. وكيل مديرية الشباب والرياضة بالغربية يتفقد لجان انتخابات المراكز

الغربية - مصطفى عادل

تفقد على الراعى وكيل مديرية الشباب والرياضة بالغربية، يرافقه الشناوى ماضى مدير عام الهيئات، فعاليات اليوم الأول لانتخابات مراكز شباب الغربية، حيث تفقدا مركز شباب محلة منوف التابع لإدارة الشباب والرياضة بقطاع طنطا أول، وتبين اكتمال النصاب القانونى لمركز شباب محلة منوف واعتماد فوز المرشحين بالتذكية.

ورصدت غرفة العمليات بمديرية الشباب اكتمال النصاب القانونى لمركز شباب نواج التابع لإدارة الشباب والرياضة بقطاع طنطا ثان واعتماد فوز المرشحين بالتذكية، كما رصدت أيضًا اكتمال النصاب القانونى لمركز شباب الغريب التابع لإدارة الشباب والرياضة بزفتى، وسيتم الانتظار حتى السابعة مساء لفرز أصوات الناخبين على منصبى رئيس المجلس وأمين الصندوق، واعتماد فوز باقى المرشحين بالتزكية فى نفس المركز.

فى الوقت الذى تستقبل فيه غرفة العمليات باقى مراكز الشباب التى تجرى بها الانتخابات وانتظار اكتمال النصاب بالجمعيات العمومية، وفى حالة عدم اكتمال النصاب بهذه المراكز سيتم تعيين مجالس مؤقتا لهذه المراكز.