صور.. لاعبو مصر للاسكواش يحصدون المراكز الأولى فى بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة

كتب أحمد جمعة

حصد لاعبو مصر للاسكواش أمس الجمعة على المراكز الأولى في بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة للاسكواش في "جنوب أفريقيا"، والتي أقيمت في العاصمة "بريتوريا" في الفترة 8- 11 أغسطس الجارى.

شاركت "مصر" في البطولة بعدد 3 لاعبات؛ هن فريدة محمد، ومنة ناصر، اللتان تنافستا في النهائي الذي حصدته اللاعبة "فريدة" بنتيجة (3- 0)، ذلك إضافة إلى اللاعبة فرح مؤمن، و 5 لاعبين هم؛ محمد الشربيني، مازن جمال، اللذان تنافسا في النهائي الذي حصده اللاعب الشربيني بنتيجة (3- 1)، إضافة إلى اللاعبين خالد لبيب، وعمر القطان، ويوسف إبراهيم.

وقد حرص السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية في جنوب أفريقيا على حضور النهائي ظهيرة اليوم، وتهنئة اللاعبين بحصدهم المراكز الأولى في البطولة، يرافقه عدد من أعضاء البعثة.

وتنافس في البطولة 16 لاعبة، و24 لاعباً من 11 دولة من بينها؛ مصر وجنوب أفريقيا، إضافة إلى المملكة المتحدة، وفرنسا، والبرتغال، وألمانيا، وصربيا، وكندا، ونيجيريا، وزيمبابوي، وباكستان.

وأشاد "عيسى" في لقائه باللاعبين بمستوى الأداء المُشرف لهم، وتميُز ما حققوه من إنجاز بحصولهم على المراكز الأولى، ودعا اللاعبين إلى الاستمرار في بذل الجهد والعمل على تكليل مسيرتهم بالمزيد من الإنجازات، مؤكداً أنهم قدوة لذويهم من الشباب المصري الذي يُمثل عماد المجتمع ويُبنى عليهم مستقبل الوطن.

كما أكد "عيسى" في تصريحات صحفية على أهمية الرياضة بالتوازي مع تحصيل اللاعبين علمياً، مُشيراً إلى ما تُساهم به الرياضة المصرية في بناء صورة إيجابية عن "مصر" في الخارج، ونقل رسالة عن حقيقة الواقع المصري، إضافة إلى ما تُحققه من تواصل بنّاء وترابط بين الشعوب.

هذا ويُغادر اللاعبون "جنوب أفريقيا" غداً؛ الأحد، عائدون إلى أرض الوطن.

















