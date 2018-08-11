صور.. فرق الإطفاء الإسبانية تسيطر على حريق دمر 3200 هكتار

مدريد (أ ف ب) _ تصوير رويترز

أعلن جهاز الطوارئ فى إقليم فالنسيا فى شرق إسبانيا، أن حريق الغابات الذى التهم منذ الاثنين أكثر من 3200 هكتار، من المساحات الخضراء والعديد من المساكن وأدى لإجلاء 3 آلاف شخص من منازلهم تمّت السيطرة عليه مساء الجمعة.

وقال جهاز الطوارئ فى حسابه على "تويتر" إنه "تمت السيطرة على الحريق"، وكان الجهاز أعلن قبل ساعات من ذلك أن الأمطار التى هطلت على المنطقة ساعدت فى إخماد النيران.

والحريق الذى لم يتم إخماده بالكامل بعد، اندلع الاثنين فى منطقة لوكستنت بسبب صاعقة أثناء عاصفة رعدية، وشارك المئات من عناصر الإطفاء وحوالى 30 طائرة ومروحية فى إطفاء النيران.

وبسبب قرب الحريق من مناطق مأهولة بالسكان اضطر ثلاثة آلاف شخص الى مغادرة منازلهم منذ الإثنين. وبحسب سلطات الإقليم فقد عاد غالبية هؤلاء إلى ديارهم.



الحرائق تدمر غابات فى اسبانيا



النيران تدمر الأشجار