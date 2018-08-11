صور.. شاهد المواقع المقترحة لبدء فعاليات مبادرة (شارك- نظف) بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الشباب والرياضة لانطلاق فعاليات مبادرة "شارك – نظف"، والتى من المقرر أن تنطلق بدءاً من الأسبوع المقبل، وذلك بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد بدر محافظ الأقصر، وبالتعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والتنمية المحلية.

ومن جانبه صرح حفنى بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تم تحديد المواقع بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على مستوى الإدارات الفرعية التابعة لها، وبين محافظة الأقصر والمجالس المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وتضم المواقع امتداد شارع التليفزيون بمدخل مدينة البياضية، مروراً بمنطقة المسار السياحى، وشارع مصطفى كامل بالبياضية، والبعيرات وشارع المعدية وشارع اللانشات بالبر الغربى بالأقصر، ومدينة أرمنت "نطاق المسجد العتيق"، والمدخل الرئيسى لمركز ومدينة الطود أمام نزل الشباب.

وأضاف حفنى بركات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تنفيذ العديد من الأعمال، ومنها أعمال نظافة، ودهانات، وقص وتقليم الأشجار، ورفع القمامة، ودهان البلدورات، وإنارة ودهان الأعمدة، موضحاً أنه عقد اجتماعاً موسعاً مع مديرى الإدارات المركزية والإدارات الفرعية بالمديرية، وذلك بحضور مرعى النوبى وكيل المديرية للشباب، وصلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة.

وأوضح وكيل شباب ورياضة الأقصر، أن الاجتماع تناول مقترحات وكيفية تنفيذ مبادرات تحت شعار (شارك – نظف) والتى تتبناها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزاراتى التنمية المحلية والبيئة، حيث أكد أن مراكز الشباب والأندية الرياضية هى بداية إنطلاق مبادرات النظافة، والتى تعد من التكليفات الرئاسية لوزارة الشباب والرياضة، ونبه على مديرى الإدارات الفرعية التواصل مع المجالس المحلية التابعة لمحافظة الأقصر والتنسيق معهم لاختيار الأماكن التى تنطلق منها هذه المبادرة.

كما شدد حفنى بركات، على مديرى الإدارات الفرعية، بضرورة تشكيل لجان متابعة دورية ومستمرة لمتابعة البرامج والأنشطة التى تنفذ داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومتابعة انضباط سير العمل داخل الهيئات الشبابية والرياضية، وعمل تقرير إسبوعى عن أنشطة وبرامج مراكز الشباب، حتى يتم إرساله إلى وزارة الشباب والرياضة طبقاً لتعليمات السيد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

كما تم مناقشة آخر الاستعدادات لانتخابات مراكز الشباب بمحافظة الأقصر، وآخر المستجدات بالنسبة للمتقدمين لعضوية مجالس الإدارات التى ستنعقد بها جمعيات عمومية، موضحاً أنه سيتم إطلاق مسابقة أفضل مدير إدارة فرعية بمحافظة الأقصر، يحقق إنجازاً فى مجال النظافة، وإنه سيتم تكريمه من قبل المديرية .



شاهد المواقع المقترحة لبدء فعاليات مبادرة (شارك - نظف) بالأقصر



المواقع المقترحة لتنفيذ المبادرة بالقرنة



جانب من المواقع المقترحة بمدينة الطود



مواقع المبادرة فى مدينة ارمنت غربى الاقصر



الموقع المقترحة للمبادرة فى مدينة البياضية



جانب من مواقع المبادرة فى مدينة البياضية



جانب من المواقع المقترحة بالبياضية