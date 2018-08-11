صور.. رفع 180 طن قمامة ومخلفات صلبة بمركز البلينا بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، رفع 180 طن من القمامة والمخلفات صلبة فى حملات نظافة بناحية مركز البلينا، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات وخلق مظهر حضارى للمواطنين، والعمل على رفع جميع التراكمات والمخلفات الصلبة والقمامة الأتربة من مختلف الشوارع والمناطق بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة .

ومن جانبه قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان إن الوحدة المحلية قامت بحملات نظافة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة بالوحدة المحلية لقرية برديس واستهدفت الحملة رفع كفاءة طريق نجوع برديس بالعمارنة ، والمعيصرة ، والشيخ سعيد ، وكوبرى العصارة ، وتم رفع حوالى 180طن تقريبا من المخلفات بإستخدام المعدات واللودر فى رفع القمامة، وجارى اعمال المتابعة وتكثيف الحملات بصفة دورية.

وشدد عبد المنعم على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات ، والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.



رفع 180 طن قمامة بالبلينا



رفع 180 طن قمامة بالبلينا



رفع 180 طن قمامة بالبلينا



رفع 180 طن قمامة بالبلينا