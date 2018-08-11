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السبت، 11 أغسطس 2018 02:28 م
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صور.. تشييع جثامين 3 فلسطينيين استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلى فى غزة

السبت، 11 أغسطس 2018 01:28 م
صور.. تشييع جثامين 3 فلسطينيين استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلى فى غزة تشييع جثمان فلسطينى
وكالات الأنباء – تصوير رويترز وأ ف ب
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شيع أهالى غزة 3 من شهداء القطاع ارتقوا بصواريخ الاحتلال بدير البلح وجباليا فى غزة، وحمل جثمان الشهيدة الحامل فى الشهر التاسع إيناس ابو خماس مع جثمان ابنتها بيان فى تابوت واحد.

وشيع الفلسطينيون جثمان شاب فلسطينى استشهد فجر اليوم السبت، متأثرا باصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلى خلال مسيرات العودة، أمس الجمعة، على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفى وقت سابق، قال مصدر طبى فى المستشفى الأوروبى بخانيونس - فى تصريح اليوم- إن المواطن أحمد جمال أبو لولى (40 عاما) استشهد متأثرا باصابته برصاص الاحتلال فى منطقة الحوض.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال جمعة "الحياة والحرية" على حدود قطاع غزة أمس وجميعهم من رفح جنوب القطاع إلى ثلاثة.

أهالى الشهداء
أهالى الشهداء

 

بكاء أهالى الشهداء
بكاء أهالى الشهداء

 

تشييع جثمان فلسطينى
تشييع جثمان فلسطينى

 

جانب من تشييع الجنازة
جانب من تشييع الجنازة

 

فلسطينيون يشعيون شهداء غزة بمسيرات حاشدة
فلسطينيون يشعيون شهداء غزة بمسيرات حاشدة

 

مسعفون قرب سيارة إسعاف
مسعفون قرب سيارة إسعاف

 


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