صور.. "الحياة اليومية لشنغهاى" معرض يكشف التراث الصينى لأول مرة بمصر

الإسكندرية جاكلين منير

تعد الحضارة الصينية من أقدم الحضارات بالعالم، وهى حضارة عريقة لها مميزاتها الخاصة التى تميزها عن باقى الحضارات.

وشهدت محافظة الإسكندرية مؤخرا تنظيم معرض " التراث الثقافى الأمادى فى الحياة اليومية فى شنغهاى" لأول مرة فى مصر"، وهو معرض دولى متنقل للفنون الصينية التقليدية والذى يضم نحو 130 قطعة فنية تمثل تفاصيل الحياة اليومية فى مدينة شنغهاى.

وتعود أهمية معرض الفنون التقليدية فى مدينة شنغهاى إلى أن التراث فى تلك المدينة العريقة يمثل جانب مهم من الحضارة الصينية ، وهو جانب فريد من تلك الحضارة.

أعلنت اللجنة المنظمة للمعرض ، أنها إختارت الكثير من الأعمال الفنية والحرفية التى تمثل مختلف الجهات المعنية بحماية التراث الثقافى غير المادى فى شنغهاى، وجاء عدد المعروضات اكثر من 130 قطعة ، ما بين رسم الفلاحين فى منطقة جين شيان فى شنغهاى والتطريز الكشميرى بأسلوب شنغهاى ، والحرير بأسلوب شنغهاى وأزياء الصينية ونحت أحجار اليشم بأسلوب شنغهاى ونحت الخيزران فى منطقة جيا دينغ ، وحرفة تصنيع العمال الذهبية والفضية وغيرها.

والمعرض ينقسم إلى أربعة أجزاء؛ فى الجزء الأول يعرض أكثر من 20 لوحة من فنانين فلاحين فى منطقة جين شيان، حيث يعتبر رسم الفلاحين واحدًا من الفنون التقليدية الشعبية فى منطقة جنوب نهر اليانجتسى، ويتميز بالموضوعات المتنوعة والأفكار الرائعة والألوان الجميلة، ففى عام 2007، سجل فى قائمة التراث الثقافى غير المادى فى شنجهاى.

وتمثل المعروضات فى الجزء الثانى أعلى مستوى فى تصميم أزياء الشخصيات المسرحية وفن الحرير فى شنجهاى؛ حيث كانت منتجات الحرير المتنوعة والأزياء الصينية الجميلة تحظى بإعجاب شعوب البلاد المختلفة خلال طريق الحرير القديم، وفى الوقت الحالي، تتمتع بالنشاط والحيوية الجديدة أيضا، أما أعمال التطريز الكشميرى بأسلوب شنغهاى، فلها تاريخ يعود لأكثر من مائة عام، وقد سجل فى قائمة التراث غير المادى الصينى مؤخرًا، ويسُمى بالرسم الزيتى الشرقى.

وفى الجزء الثالث يبلغ عدد الأعمال الحرفية التقليدية البديعة أكثر من 50 قطعة، تضم الطباعة الخشبية، وحفر الخشب، ومشغولات حجر اليشم "الجاد"، والخزف، والأعمال الزجاجية والذهبية والفضية والنحاسية وإلخ.

وتقدم مجموعة دويونشوان بشنغهاى فى الجزء الرابع هناك عدة آلات موسيقية صينية، منها قوتشين وهو مصنوع من خشب التنوب، وتشنغ السيدة الجميلة، وبيبا رقص ألف ارشة وإلخ، حيث إن هذه الآلات التقليدية تمثل الحب للموسيقى فى الحضارة الصينية، وستبرز اللمحة الفنية بصورة جديد لكل المشاهدين.

من جانبة أكد الدكتور محمد سلطان ، محافظ الإسكندرية ، أن المعرض يتناول التراث الثقافى غير المادى فى شنغجاى بشكل مكثف للمرة الأولى فى مصر .

وأشار الى أن المعرض جاء ضمن سلسلة لفاعليات التبادل الثقافى التابع لمبادرة" الحزام والطريق" التى أطلقها الرئيس الصينى والتى تلقى ترحيبا كبيرا بين دول العالم ، كما يأتى هذا المعرض أيضا فى إطار ثمرة اتفاقية التعاون المبرم بين مدينتى الإسكندرية وشنغجاى والاحتفال بمرور اكثر من 25 عام على تلك الاتفاقية.

و أكد محافظ الإسكندرية على أن التبادل الثقافى ما هو إلا ترجمة وتوطيد لعلاقات التأخى التى تربط الاسكندرية بشنغجاى ، كما أكد على دعمه الكبير لإقامة مركز ثقافى صينى بالإسكندرية مشيرا إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لإتاحة الاماكن الحكومية للفرق الصينية لإقامة عروضهم عليها دون أجور إضافية ، حيث يمكن استغلال المبانى التابعة للمحافظة لاستضافة اى معارض أو فاعليات ثقافية صينية ،لافتا الى أن المحافظة تعمل على تسخير كافة الإمكانيات لخدمة التعاون الثقافي

يُذكر أن المؤسسات المستضيفة للمعرض هى إدارة بلدية شنغهاى للثقافة والراديو والسينما والتلفزيون ومكتب الشئون الخارجية لحكومة بلدية شنغهاي، أما المؤسسات المتعهدة فهى متحف شنغهاى للمقتنيات الفنية وأكاديمية شنغهاى للفنون والتصميم وأرشيف بلدية شنغهاى للثقافة والفن ومكتبة الإسكندرية.



الملابس التقليدية



معرض التراث الثقافى بالمكتبة



الات وترية



مشغولات فضية



النحت على الخشب



رسومات فنية



أوانى فخارية



مشغولات فضية



مشغولات يدوية