صور.. إصابة 5 فى تفجير انتحارى استهدف حافلة تقل عمالا صينيين بباكستان

رويترز – تصوير أ ف ب

قال مسؤول فى الشرطة الباكستانية، إن خمسة أشخاص أصيبوا بينهم ثلاثة صينيين فى تفجير انتحارى استهدف حافلة تقل عمالا صينيين فى باكستان اليوم السبت، فى هجوم أعلن انفصاليون بلوخ مسؤوليتهم عنه.

وقال سيف الله خاطرين نائب مفوض الشرطة فى منطقة تشاجاى بجنوب غرب إقليم بلوخستان حيث وقع الهجوم "استخدم مفجر انتحارى شاحنة محملة بالمتفجرات فى الهجوم. فجر (الشاحنة) عندما وصلت الموقع".

وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوخستان الانفصالية المسلحة المسؤولية عن الهجوم الذى وقع فى دالباندين على بعد نحو 340 كيلومترا تقريبا جنوب غربى كويتا عاصمة الإقليم.



أحد الضحايا



إصابة 5 فى تفجير انتحارى استهدف حافلة تقل عمالا صينيين بباكستان



جانب من الحادث