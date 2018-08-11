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صحيفة أمريكية تبرز اتجاه مصر لشراء الأرز الأمريكى وإعادة تصديره

السبت، 11 أغسطس 2018 04:59 م
صحيفة أمريكية تبرز اتجاه مصر لشراء الأرز الأمريكى وإعادة تصديره محصول الارز
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة ميزورى نت، الأمريكية، أن مصر تتجه لشراء الأرز غير المقشر، من المنتجين فى ولاية ميزورى، ذلك بحسب جريج يلدسنج، رئيس مجلس أرز ميزورى و منتجى الأرز الأمريكى.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى السبت، إلى أن منطقة جنوب شرق ولاية ميزورى تمثل منتج كبير للأرز متوسط الحبة، الذى تفضله مصر، وفى يوليو الماضى، زار يلدينج مصر بصحبة أستاذ رفيع من جامعة جنوب شرق ميزورى، مقدما اقتراحا بفتح السوق المصرية للأرز الأمريكى بحيث يتم شحنه إلى مصر ومنها يمكن إعادة تصديره إلى بلدان أخرى فى الشرق الأوسط.

وقال "يلدينج"، إن مصر لديها الكثير من المطاحن، ومن ثم فإنها ستتمكن من توظيف الكثيرين عبر تشغيل هذه المطاحن، كما ستستفيد من إعادة الإنتاج والعلامة التجارية.

 

 


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