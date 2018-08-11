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صحة الشرقية: توعية السيدات بمنشأة أبوعمر بوسائل منع الحمل

السبت، 11 أغسطس 2018 11:54 م
صحة الشرقية: توعية السيدات بمنشأة أبوعمر بوسائل منع الحمل وسائل منع الحمل
الشرقية – إيمان مهنى
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نفذت مديرية الصحة ، حملة غير تقليدية لتنظيم الأسرة بإدارة الصحية بمركز منشأة أبو عمر، حيث تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد 100 سيدة ، منها  تركيب كبسولات منع الحمل وتم توعية السيدات لأهمية تنظيم الأسرة و إستخدام أفضل وسيلة لتنظيم الأسرة إذا كانت أول مره ونوع الوسيلة التي تم استعمالها للحالات السابقة وذلك بحضور بعض الأزواج نظراً لأن تنظيم الأسرة هو قرار مشترك بين الزوجين من أجل الوصول بالمجتمع لأفضل صورة ممكنة والرقى بمستوى المعيشة .
 
ذكر بيان أن ذلك إشراف  الدكتور  أحمد خطاب مدير عام الطب الوقائى، كما تم عمل استبيان عن مدى رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة بوحدة منشأة أبو عمر الصحية بمعرفة  الدكتورة آمال أحمد مسئول العلاقات العامة والإعلام بالإدارة وذلك لتقييم رضاء المواطنين عن الخدمة ومعالجة أى سلبيات .
 
 

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