شركة أمريكية تكشف النقاب عن نشاط مجموعة تجسس رقمى إيرانية

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كشفت مؤسسة سيمانتيكس الأمريكية المتخصصة فى نظم الأمن المعلوماتى والرقمى عن مجموعة تجسس رقمى تديرها الاستخبارات الإيرانية وتستهدف اختراق نظم المعلومات فى عدد من بلدان الشرق الأوسط وكذلك استهداف أجهزة حكومية ونظم معلومات مؤسسات اقتصادية ومالية وصناعية كبرى.

وقالت سيمانتكس – التى تنتج برامج مكافحة التجسس والفيروسات الحاسوبية الشهيرة المعروفة باسم نورتون – فى تقرير - إن مجموعة التجسس الرقمى الإيرانية تطلق على نفسها الاسم الكودى ليف ماينر وأن عملها قد بدأ فى العام 2017 ولم تكن حقيقة انتمائها معروفة آنذاك وظل نشاطها غامضا حتى يونيو من العام الجارى 2018 عندما رصدت مختبرات سيمانتكس نشاطها المريب وهو يستهدف أكثر من 800 مؤسسة حكومية و عامة فى بلدان منها ما هو صديق للإيرانيين ومنها من هو على عداء معها.

وبتحليل الارتباطات النهائية من خلال عمليات تتبع دقيق عكف عليه خبراء – سيمانتكس – تبين ارتباط مجموعة التجسس الرقمى بجهاز الاستخبارات الإيرانى الذى عمد إلى تشغيل المجموعة من خلال مراكز متعددة وليس من خلال مركز موحد لتصعيب انكشافه و كذلك يتم تشغيل المجموعة من خلال طبقات و مسارات رقمية متعددة وأكد التقرير أن عدم تعرض أية مؤسسة أو حساب رقمى فى إيران لخروقات تلك المجموعة التجسسية الرقمية هو خير دليل على تبعيتها للاستخبارات الإيرانية.

كذلك تسعى مجموعة التجسس الرقمى الإيرانية إلى إحداث خروقات فى شبكات الأمان الرقمى فى الدول المستهدفة و النفاذ إلى نظم التشغيل الإلكترونية لمؤسسات وشركات إنتاج و توزيع الكهرباء والنقل والبنوك والاتصالات وكذلك النفاذ إلى نظام المعلومات الحكومية.