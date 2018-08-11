شاهد.. 57 صورة توضح تغيير الواقع فى سوهاج قبل زيارة الرئيس بساعات

سوهاج محمود مقبول

"سوهاج بلد المواوايل سوهاج برج الزغاليل".. كانت هذه من اهم الجمل التى تغنى للمحافظة التى تنتظر ساعات قليلة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها.

سوهاج المحافظة التي كان لها حظا من اهتمام القيادة السياسية الحلية، على مدار الأربع سنوات الماضية في فترة ولاية الرئيس السيسي الأولى، بعدما زارها الرئيس في مايو 2017 وافتتح بها مشروعات كبرى حولتها من دائرة التهميش إلى دائرة الاهتمام، الآن وخلال ساعات قليلة يعود لها الرئيس مرة أخرى في شهر أغسطس 2018، ليفتتح بها أكبر متحف بالصعيد، وهو متحف سوهاج القومى.

فى التقرير التالى نرصد تغيير الحال فى شوارع المحافظة بسبب زيارة الرئيس، بعد عمل شاق نفذته الأجهزة بها، والصور التالية توضح كيف أصبحت سوهاج