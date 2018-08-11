شاهد.. 57 صورة توضح تغيير الواقع فى سوهاج قبل زيارة الرئيس بساعات

"سوهاج بلد المواوايل سوهاج برج الزغاليل".. كانت هذه من اهم الجمل التى تغنى للمحافظة التى تنتظر ساعات قليلة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها.
سوهاج المحافظة التي كان لها حظا من اهتمام القيادة السياسية الحلية، على مدار الأربع سنوات الماضية في فترة ولاية الرئيس السيسي الأولى، بعدما زارها الرئيس في مايو 2017 وافتتح بها مشروعات كبرى حولتها من دائرة التهميش إلى دائرة الاهتمام، الآن وخلال ساعات قليلة يعود لها الرئيس مرة أخرى في شهر أغسطس 2018، ليفتتح بها أكبر متحف بالصعيد، وهو متحف سوهاج القومى.
فى التقرير التالى نرصد تغيير الحال فى شوارع المحافظة بسبب زيارة الرئيس، بعد عمل شاق نفذته الأجهزة بها، والصور التالية توضح كيف أصبحت سوهاج
أعلام تزين شوارع محافظة سوهاج
مدخل الكوبرى من ناحية الكورنيش الشرقى
الألوان تزين الشوارع بسوهاج
شارع أخميم بعد تزينه وتطويره
جدارية فرعونية على سور المجلس المحلى
الحديقة المجاورة لكوبرى أخميم على النيل
تغير الأرضيات المحيطة بالحديقة المتحفية
اعلام تزين سور حديقة المتحف
أعلام تزين سور المحافظة
مدخل كوبرى اخميم من الناحية الشرقية
الجزيرة الوسطى قبل مدخل محافظة سوهاج
منظر عام لمحافظة سوهاج من الأعلى
ارضيات الحديقة المتحفية المحاورة للمتحف
منظر عام لكوبرى اخميم العلوى على النيل
احدى الجداريات الجديدة على سور المجلس الشعبى
منظر عام للمتحف من الناحية الغربية
سور الرئيس السيسى كوبرى اخميم
مدخل الطريق الموصل للمتحف
الحديقة المتحفية المجاورة للمتحف
الطريق المؤدى للمتحف تزينه الاعلام
محيط مبنى محافظة سوهاج والمتحف
المساكن المجاورة للمتحف
لافتات مرحبا بالرئيس تزين الشوارع والميادين
استراحات للمواطنين بالشوارع
مبنى مديرية الأمن في مواجهة متحف سوهاج
الأعمال النهائية لوضع الاعلام
مرحبا بالرئيس لافتات تزين محيط مبنى محافظة سوهاج
لافته تحمل أسم حى شرق سوهاج
سور محافظة سوهاج القبلى بعد تطويره
إنارة كوبرى اخميم الجديد على النيل
جدارية فرعونية تزين حوائط المصالح الحكومية بسوهاج
منظر عام لشوارع سوهاج بعد تأهليها
حركة السير الطبيعية أمام متحف سوهاج
منظر ليلى لكوبرى أخميم بسوهاج
إحدى العائمات النيلية بسوهاج
مدخل متحف سوهاج القومى
سور المجلس الشعبى المحلى بعد تطويره
أعلام مصر تزين شوراع محافظة سوهاج
صورة ليلية لمتحف سوهاج القومى
جدارية فرعونية على أحد الاسوار
مدخل كوبرى أخميم من الناحية الشرقية
منطقة ديوان عام المحافظة والمتحف
ساحة محافظة سوهاج
الكورة الأرضية أحدى العلامات المميزة للمحافظة
مبنى المجلس الشعبى المحلى لمحافظة سوهاج
منظر عام ليلى لشوراع سوهاج
جدارية جديدة بشوارع محافظة سوهاج
مدخل مدينة سوهاج
مدخل الكورنيش الشرقى
ميدان الكوره أكبر ميادين محافظة سوهاج
ميدان المسله أبرز ميادين المحافظة
رئيس الحى يشرف على اعمال التجميل
الانتهاء من اعمال التزين والتجميل النهائية
محيط مبنى محافظة سوهاج
أسفل كوبرى أخيمم العلوى على النيل
اعلام سوهاج ولافتات اهلا بالرئيس بشوارع سوهاج
مدخل محافظة سوهاج والمتحف القومى
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