شاهد في دقيقة.. قطر تنتهك حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية "ترى وتسمع ولا تتكلم"

إعداد – شيريهان المنيري

أنفقت قطر ملايين الدولارات في محاولة لتحسين صورتها أمام العالم، وبعد كشف جرائمها على يد الرباعي العربي لم تجد سبيلًا إلا إلصاق التهم بغيرها.

على الرغم من سجلها الأسود في انتهاك حقوق الإنسان، استخدمت هذه الورقة كحجة لتحقيق أهدافها الخبيثة، ليبقى السؤال أين المنظمات الحقوقية الدولية من انتهاكات السلطات القطرية.

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