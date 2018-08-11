زيادة 22 ألف فدان للمساحات المزروعة بالوادى الجديد خلال عام

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، عن حصر مساحات الأراضى الصالحة للزراعة على مستوى مراكز المحافظة الـ5 بلغت 365 ألفًا و685 فدانا هذا العام بزيادة قدرها 22 ألفا و510 أفدنة عن الموسم الماضي.

وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة فى بيان له، أن الزيادة الملحوظة فى مساحة الأراضى هذا العام نتاج استخدام التقنيات الزراعية الجديدة والتسهيلات وتقنين الأراضي وتوفير الأسمدة اللازمة، مؤكدا على أن إجمالي مساحة الزمام المنزرع هذا الموسم كانت 275 ألفا و749 فدانا و46093 فدانا من الخضروات و43842 فدانا محاصيل بستانية.