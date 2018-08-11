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زوج يتهم زوجته بالتعدى عليه بسلاح أبيض.. والزوجة: هددنى بسبب دعوى النفقة

السبت، 11 أغسطس 2018 10:34 م
زوج يتهم زوجته بالتعدى عليه بسلاح أبيض.. والزوجة: هددنى بسبب دعوى النفقة محكمة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقام "هاشم.ك.ج"،بلاغ أمام قسم شرطة أكتوبر،اتهم طليقته بالتعدى عليه بسلاح أبيض، وإصابته بعدة جروح أثر خلاف نشب بينهم بسبب نقل نجلتهم لمدرسة حكومية بسبب ظروفه وعدم إستطاعته دفع المصروفات الخاصة بها.

وأكد الزوج فى بلاغه الذى حمل رقم 6854 لسنة 2018 أكتوبر،زوجتى تتهمنى بخطف طفلتى بسبب إصطحابى لها من محل الرؤية لمنزلى حتى ترأها والدتى المسنة والتى لا تقوى على الخروج للمنزل مما أصابها بالجنون وجاءت للمنزل وتعدت على بسلاح أبيض.

فيما ردت الزوجة منى.م.ك ،على اتهامات زوجها بأنه تسبب فى إصابة لنفسه بسلاح أبيض وأتى بشهود زوج حتى ينتقم منها بسبب قضايا النفقة المقامة منها فى محكمة الأسرة.

وتابعت منى: منذ الطلاق وزوجى مصاب بالجنون ويعاقب أبنتى بالحرمان من حقوقها ويحاول أن  يحرمنا من العيش سويا ،وفى أخر خلاف سحب ملف نجلته من المدرسة مستغلا حق ولايته التعليمية عليها، حتى يتهرب من دفع المصروفات المدرسية.

وأكملت الزوجة: عندها حاولت  الحصول على حقى أنتهى بى الأمر متهمة بجنحه ضرب ومهددة بالحبس والحرمان من أبنتى للآبد.

وأشارت الزوجة إلى أنها كانت قد حررت الزوجة بلاغ يفيد خطف طفلتها أثناء تنفيذ حكم الرؤية الذى يحمل رقم9867 لسنة 2018 والقاضي بمنح الزوج 6 ساعات أسبوعيا لرؤية طفلته،ورفض الوالد بإعادة الصغيرة لمن بيدها الحضانة.

وتتابع :القانون لم يترك لى خيار بعد أن يئست فى الحصول على نفقات طفلتى منذ 4 شهور دون الفصل بالدعوي أمام محكمة الأسرة وأصبحت مهددة بضياع مستقبلها وعندما ذهبت لوالدها المتزوج ويعول غيرها وينفق عليهم دون مشكلة أو التحجج بالظروف رغم حالته المادية الميسورة طردنى وعندما رفضت الذهاب دون الحصول على المصاريف توعدنى بالتأديب ".

 

 

 


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