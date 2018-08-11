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"زراعة الإسكندرية" تعلن توفير كميات مناسبة من اللحوم قبل العيد بسعر 90 جنيها

السبت، 11 أغسطس 2018 07:42 م
"زراعة الإسكندرية" تعلن توفير كميات مناسبة من اللحوم قبل العيد بسعر 90 جنيها لحوم -أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير
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أكد الدكتور مصطفى بخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، توفير كميات كبيرة من اللحوم من خلال منافذ مديرية الزراعة بالمحافظة، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وقال فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" إن مديرية الزراعة بالاسكندرية بالتعاون مع اتحاد المجالس الزراعية والاتحاد العام للتعاون الزراعى، ستوفر كميات كبيرة من اللحوم الشمبرى فى منافذ بيع مديرية الزراعة خاصة بوسط الإسكندرية بسعر 90 جنيها للكيلو.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه جارى تنظيم "شادر" للحوم من خلال المعرض الزراعى بالإدارة الزراعية بالمعمورة، وسيتم عرض خراف "برقى" سعر 69 جنيها للكيلو وخراف فلاحى سعر 64 جنيها للكيلو، وماعز سعر 70 جنيها للكيلو، ولحوم عجول بقرى سعر 60 جنيها للكيلو، والجاموسى سعر 54 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى عرض لحوم الضأن سعر 140 جنيها للكيلو، ولحم جاموسى وبقرى سعر 120 جنيها.


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