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رفع 1242 طن تراكمات قمامة فى حملات مكبرة بالدقهلية

السبت، 11 أغسطس 2018 01:47 م
رفع 1242 طن تراكمات قمامة فى حملات مكبرة بالدقهلية جانب من الحمله
الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، رفع 1242 طن تراكمات قمامه وأتربة ومخلفات بمراكز ومدن في نطاق حي شرق، مركز المنصورة، المطرية، تمي الامديد، شربين، بلقاس، دكرنس، جمصه، الجمالية، المنزلة، نبروه، منيه النصر، حي غرب في حملات مكبرة تم تنفيذها من خلال قطاعات النظافة بالوحدات المحلية، في إطار استمرار اعمال تنفيذ الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المحافظة

 

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفيه له اليوم، أن الكميات التي تم رفعها خلال حملات اليوم بالمراكز المشار اليها اليها شملت 141  طن بنطاق حي شرق المنصورة، 114  طن بمركز ومدينة المطرية،  51 طن بمركز ومدينه تمي الامديد،  70 طن بمركز ومدينه شربين، 128 طن بمركز  ومدينه بلقاس، 157طن بمركز ومدينه دكرنس، 35 طن بمدينه جمصه،  60 طن بمركز ومدينه الجمالية، 130 طن بمركز ومدينه المنزلة،  110 طن بمركز ومدينه نبروه، 82 طن بمركز ومدينه منيه النصر، 164 طن بنطاق حى غرب المنصورة.

 

وثمن الشعراوي، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، للمتابعة المستمرة والعمل علي قدم وساق وتكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات بهدف تحسين مستوي النظافة وتقديم أفضل مستوي من الخدمات للمواطنين

 

وأكد محافظ الدقهلية، على اهميه استمرار اعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيراً الى ضرورة رفع تقارير يوميه بنتائج حملات النظافة ورفع القمامة وبالكميات التي تم رفعها، مؤكداً على تضافر جهود جميع الوحدات المحلية في هذا المجال الحيوي الهام الذى يمس حاجه يوميه دائمه للمواطنين وبهدف الحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

 

رفع 1242_ طن تراكمات قمامه و أتربة ومخلفات في حملات مكبرة بنطاق المحافظة (1)
رفع  تراكمات قمامه و أتربة ومخلفات

 

رفع 1242_ طن تراكمات قمامه و أتربة ومخلفات في حملات مكبرة بنطاق المحافظة (3)
رفع تراكمات قمامه في حملة مكبرة بنطاق المحافظة 
 
 
رفع 1242_ طن تراكمات قمامه و أتربة ومخلفات في حملات مكبرة بنطاق المحافظة (4)
 
 
رفع 1242_ طن تراكمات قمامه و أتربة ومخلفات في حملات مكبرة بنطاق المحافظة (10)
 
رفع 1242_ طن تراكمات قمامه و أتربة ومخلفات في حملات مكبرة بنطاق المحافظة (15)
 
رفع 1242_ طن تراكمات قمامه و أتربة ومخلفات في حملات مكبرة بنطاق المحافظة (13)
 
رفع 1242_ طن تراكمات قمامه و أتربة ومخلفات في حملات مكبرة بنطاق المحافظة (11)
 
رفع 1242_ طن تراكمات قمامه و أتربة ومخلفات في حملات مكبرة بنطاق المحافظة (12)
 
رفع 1242_ طن تراكمات قمامه و أتربة ومخلفات في حملات مكبرة بنطاق المحافظة (6)
 
رفع 1242_ طن تراكمات قمامه و أتربة ومخلفات في حملات مكبرة بنطاق المحافظة (8)
 
رفع 1242_ طن تراكمات قمامه و أتربة ومخلفات في حملات مكبرة بنطاق المحافظة (14)
 
رفع 1242_ طن تراكمات قمامه و أتربة ومخلفات في حملات مكبرة بنطاق المحافظة (15) (1)
 
 
رفع 1242_ طن تراكمات قمامه و أتربة ومخلفات في حملات مكبرة بنطاق المحافظة (16)

 

 
 

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