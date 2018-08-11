video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 10:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رسالة دكتوراة عن الجريمة الانتخابية والحريات الديمقراطية فى الإسلام

السبت، 11 أغسطس 2018 09:46 م
رسالة دكتوراة عن الجريمة الانتخابية والحريات الديمقراطية فى الإسلام جانب من ماقشة الرسالة
كتبت - إيمان مهنى
إضافة تعليق

حصل المستشار على أحمد فرجانى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس دائرة الخميس "ج" الجنائية على درجة الدكتوراة فى الحقوق بتقدير ممتاز، تحت عنوان "الجريمة الانتخابية دراسة مقارنة بين النظامين اللاتينى والشريعة الإسلامية".

وجاءت لجنة مناقشة الرسالة من الدكتور محمود محمد حسن أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور عمرو إبراهيم الوقاد أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة طنطا، والدكتور أحمد لطفى السيد، والدكتور تامر محمد صالح وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة، وحضر حفل مناقشة الدكتوراة لفيف من قضاة محكمة النقض المصرية، وقضاة محاكم الاستئناف، ورجال النيابة العامة، وأساتذة كلية الحقوق بجامعة المنصورة، وأساتذة كلية الحقوق بجامعة الزقازيق.

تضمن موضوع الرسالة عن الجريمة الانتخابية دراسة مقارنة بين النظامين اللاتينى والشريعة الإسلامية، ذلك أن النظم الديمقراطية باتت تقر حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن حق الانتخاب يتبوأ من تلك الحقوق، مكانا عليا، وان مباشرة المواطن لحق الانتخاب واجب وطنى، وتتسم الجريمة الانتخابية عن غيرها من الجرائم، بصفة خاصة فهى جريمة ضد المصلحة العامة وضد الديمقراطية والتعددية السياسية، وتهتم أغلب النظم القانونية فى البلدان الديمقراطية بتفعيل وتقرير الحماية القانونية لحق الانتخاب، ومن ثم أصبح المشرع فى كل تلك الدول وفى القانون المقارن أنواع عديدة من الحماية القانونية، مرتباً جزاءات مختلفة لمن يتغول على هذه الحقوق، ولعل أهم هذه الجزاءات الجزاء الجنائى الذى يوقع على مرتكبو الجريمة الانتخابية كضمانة لحق الانتخاب، وناقشت الرسالة تعريف الجريمة الانتخابية وماهيتها وأركانها وتجيب الرسالة على العديد من التساؤلات حول علاقة الإسلام بالديمقراطية، وهل فرض الإسلام ألية معينة للحكم وآلية معينة للاختيار السياسى، وهل آلية الاختيار السياسى ملزمة للمسلمين على سبيل الحتم والوجوه

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الزقازيق تبدأ تطبيق نظام تقييم مكافحة العدوى بالمستشفيات

الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الشرقية

محكمة النقض

رسالة دكتوراه




لا تفوتك
الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة