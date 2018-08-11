ربة منزل تدعى اختطافها بسبب خلافات أسرية بأطفيح

كتب ــ بهجت أبو ضيف

ادعت ربة منزل تعرضها للاختطاف داخل توك توك، واستغاثت بعدد من المواطنين بأطفيح، إلا أنه تبين أن أسرتها احتجزتها بسبب تهديدها لطليقها بعد زواجه من سيدة أخرى.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد تعرض ربة منزل للاختطاف وضبط خاطفيها على يد الأهالي بأطفيح، وبإجراء التحريات تبين أن ربة منزل طلقها زوجها بسبب خلافات أسرية، وتزوج من سيدة أخرى، إلا أن مطلقته هددته وفوجئ الزوج بها تحضر لمسكنه مما دفعه للاتصال بأفراد أسرتها لاصطحابها.

وتبين من خلال التحريات أن أفراد أسرتها فور حضورهم أجبروها على ركوب توك توك لإعادتها لمسكن أسرتها، إلا أنها استغاثت بالمواطنين وادعت تعرضها للاختطاف، حيث تحفظ الأهالي على أفراد أسرتها لحين إبلاغ رجال المباحث، وحرر محضر بالواقعة.