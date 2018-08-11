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رئيس جامعة دمياط يوجه بالاهتمام ببرامج الإبداع والابتكار ودعم الشباب

السبت، 11 أغسطس 2018 06:24 م
رئيس جامعة دمياط يوجه بالاهتمام ببرامج الإبداع والابتكار ودعم الشباب الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط
دمياط معتز الشربينى
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وجه الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط لعمداء الكليات بتطوير حضانة الإبداع والابتكار بالجامعة (تايكو) لتقديم الدعم اللازم للشباب المبدعين فى كل المجالات.

 

كما وجه بضرورة عقد دورات تدريبية للعاملين بالإدارة العامة للشئون الهندسية فى أعمال الصيانة والمشروعات التى تنفذها الجامعة ويكون ذلك من خلال كلية الهندسة بالجامعة.

 

كما وافق رئيس الجامعة على نقل الدكتور محمد عبد المقصود محمد المدرس بقسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة المنصورة للعمل بكلية الحقوق بالجامعة. وتمت الموافقة على بدء الدراسة برنامجى برنامج چيولوچيا البترول والتعدين، وبرنامج التكنولوچيا الحيوية للعام الجامعى 2018/2019.

 

كما وافق رئيس الجامعة على صرف مكافأة قدرها 750 جنية لجميع العاملين الإداريين بالجامعة نظراً للجهد الكبير الذى بذل فى الفترة السابقة ومضاعفة الطاقة ونتج عن ذلك زيادة الكليات بالجامعة بحجم 40% تقريباً وإضافة خمسة برامج خاصة جديدة. كما وافق على اعتماد المبالغ المخصصة للصيانة العاجلة لكليتى الآداب والفنون التطبيقية بحوالى 700 ألف جنيه. وكذلك اعتماد قواعد المكافآت والحوافز والإثابة بالجامعة للعام الجامعى 2018/2019، اعتماد لائحة البرامج الدراسية المتكاملة الخاصة.

 

ووافق على استخراج أمر دفع بمبلغ (529.760 جنيها) لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء نظير توصيل التيار الكهربائى بصفة مؤقتة لتغذية طلبات الإطفاء بالجامعة.

 


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