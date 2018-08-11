رئيس النواب الأردنى: يد الغدر والإرهاب لن تنال من هذا الوطن

عمان (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطراونة أن الأردن سيبقى عصيا بقيادته وجيشه وأجهزته الأمنية وبشعبه فى وجه الإرهاب الأسود وزمرته الجبانة.

وقال الطراونة - فى تغريدة له عبر صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعى "تويتر" إن يد الغدر والإرهاب لن تنال من وطننا وسيبقى الأردن عصيا بقيادته وجيشه وأجهزته الأمنية وشعبه بوجه الإرهاب الأسود وزمرته الجبانة"، داعيا الله أن يتغمد الشهيد البطل على قوقزة برحمته وهو يرتقى بركب الشهادة فى سبيل أمن الأردن والسلامة لرفاقه الأبطال والخزى والعار للمعتدى الأثيم.

وكان قد وقع مساء أمس حادث بانفجار مركبة تابعة لقوات الدرك خارج منطقة مهرجان الفحيص بمحافظة البلقاء (20 كم شمال غرب عمان) نجم عنه وفاة الرقيب الدركي علي قوقزة وإصابة 4 آخرين من أفراد الدرك واثنين من مرتبات الأمن العام الأردنى فيما أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، فى بيان لها اليوم، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.