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السبت، 11 أغسطس 2018 02:37 م
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دورة تدريبية فى" التحليل الإحصائى" بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف

السبت، 11 أغسطس 2018 02:08 م
دورة تدريبية فى" التحليل الإحصائى" بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف دورة التحليل الإحصائى بجامعة بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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عقدت كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف، أول دورة تدريبية للتحليل الإحصائى بمعمل الحاسب الآلى، بالكلية، بعنوان مقدمة فى التحليل الإحصائى، باستخدام الحزم الإحصائية SPSS""، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بضرورة تنمية مهارات الطلاب والباحثين بعقد دورات تدريبية متخصصة ترفع من قدراتهم التنافسية فى سوق العمل، واستغلال الموارد المتاحة بالكليات .

وأشار بيان للجامعة اليوم، إلى أن الدورة تتضمن محاضرات وتدريبات يتولاها دكتور على مسعود عميد الكلية، ودكتور نورا عبد الستار مدرس الإحصاء بالكلية، ويبلغ إجمالى عدد ساعات التدريب 18 ساعة، بواقع يومين أسبوعيا، و3 ساعات يوميا، وذلك خلال شهر أغسطس الجارى، ويمثل المتدربون الطلاب والخريجون والباحثون من جامعة بنى سويف، والجامعات الأخرى المصرية، وسيحصل كل متدرب على شهادة معتمدة.

 

 

 

 


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