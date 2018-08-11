ختام دورة تدريبية للصحفيين بالشرقية حول دور الاعلام فى الحد من الاتجار بالبشر

الشرقية - إيمان مهنى

اختتمت جمعية الحقوقيات المصريات بالتعاون مع جمعية شباب الشرقية للتنمية برئاسة أحمد عبد المجيد ورشة تدريبية للإعلاميين والصحفيين بمحافظة الشرقية تحت عنوان “دور الاعلام في الحد من الاتجار بالبشر”

عقدت الدورة التدريبية بمدينة الزقازيق و على مدار يومى الجمعة والسبت وأدارها المحامى أحمد محسن والإعلامي أحمد عبدالمجيد ,وبحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين بالشرقية للتعريف بجريمة الاتجار بالبشر ومفهومه وأنواعه وأشكاله وأسباب تلك الظاهرة وكذلك الاتفاقيات الدولية والقانون المصري والجهات المعنية بهذا الشأن.

واستعرض فيها كافة أنواع أشكال الاتجار بالبشر و ضحايا الاستغلال الجنسي و الزواج السياحي ، و استغلال الاطفال في المشاهد الإعلامية المسيئة وتشغيل الاطفال في الاعمال الشاقة بالاضافة الي ظاهرة سرقة الأعضاء البشرية ، كما ابزرت عدد من القوانين المجرمة لهذة التجارة .

واختتمت الورشة بعدة توصيات لتفعيل دور الاعلام في توعية المواطنين بخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر .

يذكر ان الجمعية اختارت محافظة الشرقية ، لكونها الترتيب الرابع بعد القاهرة و الجيزة و القليوبية في نسب جرائم الاتجار بالبشر .