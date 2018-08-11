الرئيسية أخبار عالمية خامنئى يدعو لإجراء قانونى سريع لمواجهة الأزمة الاقتصادية السبت، 11 أغسطس 2018 07:10 م المرشد الأعلى الإيرانى خامنئى رويترز إضافة تعليق أعلن التلفزيون الإيرانى، اليوم السبت، أن المرشد الأعلى الإيرانى خامنئى، قد دعا إلى إجراء قانونى سريع وعادل بعد أن قال رئيس السلطة القضائية إن الدولة تواجه حربا اقتصادية من أعدائها. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. خامنئى يقلل من العقوبات الأمريكية: إيران لا تخشى شيئاَ خامنئى يدعم اقتراح روحانى بمنع صادرات النفط الخليجية إذا مُنعت صادراتها ايران اخبار ايران اخبار العالم اخبار العالم اليوم خامنئى الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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