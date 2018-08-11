خامنئى يدعو لإجراء قانونى سريع لمواجهة الأزمة الاقتصادية

رويترز

أعلن التلفزيون الإيرانى، اليوم السبت، أن المرشد الأعلى الإيرانى خامنئى، قد دعا إلى إجراء قانونى سريع وعادل بعد أن قال رئيس السلطة القضائية إن الدولة تواجه حربا اقتصادية من أعدائها.