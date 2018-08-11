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حلا شيحة عن ارتدائها الحجاب: قناعات شخصية وكل واحد حر.. وربنا اللى بيحاسب

السبت، 11 أغسطس 2018 11:36 م
حلا شيحة عن ارتدائها الحجاب: قناعات شخصية وكل واحد حر.. وربنا اللى بيحاسب حلا شيحة
كتب كريم كشك
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قالت الفنانة حلا شيحة، إن قرار خلع الحجاب والعودة للفن نابع من قناعتها الشخصية، مؤكدة أن هناك أشياء لا يمكن أن تكشف عنها لكنها ترى أن كل شخص حر فى رأيه دون أن يتعرض للتجريح، معقبة "ربنا هو اللى بيحاسب العباد".

وأوضحت حلا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، "ربنا سبحانه وتعالى جميل وكريم ويعلم ما بداخلنا ومطلع على نوايانا ومحدش هيحاسب حد غير ربنا.. وأرغب فى تقديم أعمال فنية هادفة تعجب الناس وتؤثر فيهم بشكل إيجابى ومحترم".

 

 


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الحجاب

الفن

وائل الابراشى

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العاشره مساء




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