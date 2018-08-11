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حلال شيحة تكشف كواليس علاقتها بابنة "الشاطر".. وترد على منتقديها

السبت، 11 أغسطس 2018 11:40 م
حلال شيحة تكشف كواليس علاقتها بابنة "الشاطر".. وترد على منتقديها حلا شيحة
كتب محسن البديوى - كريم كشك
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كشفت الفنانة حلا شيحة، حقيقة علاقتها بابنة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، قائلة أنها كانت على علاقة بها أثناء فترة اعتزالها الفن، وارتدائها النقاب، مؤكدة أنها لا يوجد لديها صداقات شخصية مع أحد، ومنهم ابنة خيرت الشاطر، لكن فقط ابناؤها يدرسون في نفس مدرسة ابنائها.

وأوضحت شيحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن ارتداءها الحجاب أو خلعه، هى مسألة خاصة، وما فعله الشيخ محمد الصاوى يعتبر تعديا على خصوصياتها، لافتة إلى أن ما نقله عن زوجها غير صحيح وهناك توافق أسرى حول القرار.

وشددت على أن الأخلاق هى أهم ما يميز المرأة والحجاب ليس مقياسًا للحكم عليها ومدى تدينها من عدمه، ولا يجب لأحد أن يتحدث باسم الإسلام وكل منا يجب عليه أداء دوره كما يجب أن يكون.

وأبدت اندهاشها من تصريحات أميرة عزت مرة، زوجة الداعية محمود المصرى، بعد قرار عودتها للفن، لافتة إلى أنها ليست صديقتها المقربة ولم تلتقيها إلا مرتين لكنها صدمت مما كتبته لأنه غير صحيح، معقبة: "لا أنتظر الشهرة وطول عمرى كنت مشهورة حتى بعد ارتداء النقاب والحجاب ولا يوجد شىء أخجل منه".

 

 


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