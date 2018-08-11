حبس ربة منزل ذبحت مسنة داخل شقتها لسرقتها بمدينة 15 مايو

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة 15 مايو الجزئية، بحبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بذبح زوجة شقيق زوجها، وسرقتها بالمجاورة 11 فى مدينة 15 مايو.

كان رجال مباحث قسم 15 مايو برئاسة المقدم أنور المناوى، رئيس المباحث، والرائد أحمد عاشور، معاون المباحث، تمكنوا من كشف غموض الحادث، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة شقيق زوج الضحية، وتم القبض عليها.

كانت التحقيقات الأولية، قد كشفت فى واقعة العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها بمدينة 15 مايو، عن أن المتهمة سرقت مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، كانت فى يد المجنى عليها.

واستمعت جهات التحقيق، إلى زوج الضحية "صاحب مخبز" ونجلها وابنتها، الذين أكدوا عدم وجود أى عداوة بينهم، وبين أى شخص، ولم يتهموا أحدا بارتكاب الواقعة.

وأكد زوج وأبناء الضحية، أنه كان يوجد مبلغ مالى خاص بالمجنى عليها وآخر خاص بزوجها تم سرقتهما، بالإضافة إلى سوار ذهب كانت فى يديها، كما كشفت التحقيقات عدم وجود أى إصابات بجسد الضحية سوى فى منطقة الرقبة نتيجة ذبحها على يد المتهمة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، يفيد العثور على جثة ربة منزل قى العقد السادس من عمرها مذبوحة داخل شقتها بالمجاورة 11.

على الفور، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، لكشف غموض الواقعة، كما تم تشكيل فريق بحث من رؤساء مباحث أقسام حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجانى.