"ثقافة البرلمان" تستنكر انتشار حملة تستهدف صورة مصر عبر التماثيل المشوهة

كتب رامى سعيد

أرجع النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثاربمجلس النواب، ظاهرة انتشار التماثيل المزيفة فى محافظات مصر المختلفة إلى حملة ممنهجه لاستهداف صورة مصر الحضارية، قائلا:" لا استبعد أن تكون جماعة الإخوان الإرهابية وراء انتشار تلك الظاهرة".

ودعا تامر عبد القادر خلال تصريح لـ" اليوم السابع" وزارة الثقافة باطلاق حملات توعية مكثفة لنشر الوعي بين أبناء الشعب المصرى بأهمية الأثر المصرى وقيمته الانسانية والتاريخية، والمحافظة عليه كإرث انسانى يخص التراث الإنسانى كله وليس مصر فحسب.