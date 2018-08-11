تنفيذ 860 حكم وضبط 100 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 860 حكمًا متنوعًا، منها 672 حكمًا جزئيا، و137 حكم غرامات، و25 حكم مستأنف، و25 حكم مخالفات، هارب من حكم جنائى وتحصيل مبلغ 11200 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 100 متهم هارب محكوم عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.