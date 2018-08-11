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السبت، 11 أغسطس 2018 05:41 م
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تكريم الطلبة المشاركين بمهرجان الفنون المسرحية بشمال سيناء

السبت، 11 أغسطس 2018 05:00 م
تكريم الطلبة المشاركين بمهرجان الفنون المسرحية بشمال سيناء جانب من التكريم
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم فى بيان لها أن المهندسة ليلى مرتجى وكيل الوزارة كرمت الطلبة المشاركين بمهرجان الفنون المسرحية الأول لمدارس التعليم الخاص على مستوى الجمهورية ضمن فعاليات اليوم الوطنى فى حب مصر والذى أقيم بقاعة نقابة المعلمين الجديدة وبحضور الدكتور عبد الكريم محمد أحمد وكيل المديرية، والقيادات الشعبية والنقابية.

والمكرمون بدرع التميز هم: مى خضر إسماعيل عروج من مدرسة الرسالة الخاصة فى "أجمل صوت غناء تراثى"، وعبد الله سعد شعبان من مدرسة الرسالة الخاصة فى "أجمل صوت غناء تراثى"، ودرع التميز لمدارس سينا سكول الخاصة فى "الاستعراض الغنائي"، ودرع التميز لمدرسة الرسالة الخاصة في "الغناء التراثى"، ودرع التميز مشترك لمدرستى الرسالة الخاصة وسينا سكول الخاصة للاشتراك المتميز فى مهرجان الفنون المسرحية الأول لمدارس التعليم الخاص .

 


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