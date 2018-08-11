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تعرف على مجهودات كهرباء الأقصر فى توصيل التغذية الرئيسية لـ9 مشروعات قومية

السبت، 11 أغسطس 2018 12:41 م
تعرف على مجهودات كهرباء الأقصر فى توصيل التغذية الرئيسية لـ9 مشروعات قومية المهندس حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن المهندس حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، عن الانتهاء من توصيل التيار الكهربائى "التغذية الرئيسية" لعدد 9 مشروعات قومية على مستوى المحافظة، وذلك بناء على توجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ومحافظ الأقصر محمد بدر، بشأن ضرورة الانتهاء من توصيل التيار الكهربائى للمشروعات القومية لما لها من دور هام فى تقديم خدمات حيوية للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الكهرباء، أنه تم انتهاء توصيل التيار الكهربائى "التغذية الرئيسية" لعملية رفع مياه بوستر الحسينات بالطود بتكلفة نصف مليون جنيه، وتوصيل التغذية الرئيسية لمستشفى أرمنت المركزى بإجمالى قدرة 2 م.ف.أ بتكلفة 5 مليون جنيه، وتوصيل التغذية الرئيسية لعملية مياه شرب البغدادى بإجمالى قدرة 2 م.ف.أ بتكلفة 10 مليون جنيه، وتوصيل التغذية الرئيسية لمحطة الرفع بالطود بإجمالى قدرة .6 م.ف.أ بتكلفة 6.5 مليون جنيه، وتوصيل التغذية الرئيسية لمحطة المعالجة بالطود بإجمالى قدرة 1.6 م.ف.أ بتكلفة 5.8 مليون جنيه.

وتابع عبده، أنه تم الانتهاء من توصيل التغذية الرئيسية لعدد 4 آبار جوفية بإسنا بإجمالى قدرة 4. م.ف.أ بتكلفة إجمالية 1.5 مليون جنيه، وتوصيل التغذية الرئيسية لمحطة رفع الإسكان الاجتماعى بالطود بتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه، وتوصيل التغذية الرئيسية لمستشفى الأقصر العام باجمالى قدرة 2 م.ف.أ بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه، وتوصيل التغذية الرئيسية لمحطة مياه غرب النيل الجديدة بإجمالى قدرة 5 م.ف.أ بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.

وأوضح وكيل وزارة الكهرباء، أن عمليات توصيل التغذية الرئيسية للتيار الكهربائى تمت بسداد قيمة التكلفة من جهات الاختصاص وذلك عن العام المالى 2017/2018

 


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