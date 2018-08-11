تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التى استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم السبت 27 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينتين وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينه، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج 1 سفينة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.