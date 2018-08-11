تخصيص 10 أفدانة لإقامة معسكر للأمن بالحسينية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة بمساحة ١٠ فدان بحوض الدكر نمرة ٣ زمام ناحية القصاصين مركز ومدينة الحسينية بالمجان لصالح وزارة الداخلية، لإقامة معسكر قوات أمن وشونة مجمعة للتحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة فضايا وفرع لوحدة كلاب الأمن والحراسة عليها .

ذكر بيان، أن الموافقة جاءت بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وعلى طلب محافظة الشرقية.

يأتى ذلك فى إطار توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة .

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لقرار مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مشروعات ذات نفع عام لتعود بالنفع و الفائدة على أبناء المحافظة .