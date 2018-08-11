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تحرير 1270 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 11 أغسطس 2018 12:32 م
تحرير 1270 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، لإعادة الانضباط المرورى فى المحافظة.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1270 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 429 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و61 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و57 مخالفة انتظار خاطئ وحجز18 سيارة و138 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و42 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 47 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و47  رخصة لمخالفة البيئة و81 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 32 رخصة لمخالفة خط السير و32 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و20 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 7 رخص للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 49 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و12مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و14 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و64 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على  7 سيارات متروكة و44 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 15 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و19 مخالفة مواقف عشوائية و31 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 16مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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