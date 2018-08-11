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السبت، 11 أغسطس 2018 02:37 م
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تحديد وضبط 2 من مرتكبى واقعة الاستيلاء على سيارة نقل مُحملة بالسجائر بميت غمر

السبت، 11 أغسطس 2018 02:03 م
تحديد وضبط 2 من مرتكبى واقعة الاستيلاء على سيارة نقل مُحملة بالسجائر بميت غمر المتهمين
الدقهلية شريف الديب
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تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الدقهلية من كشف وضبط اثنين من الجناة المتورطين فى سرقة سيارة محملة بالسجائر بالإكراه على طريق ميت غمر ديرب نجم.

 

وتلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لوحدة مركز شرطة ميت غمر من سائق أنه أثناء قيادته سيارة نقل "محملة بكمية من السجائر" بطريق ديرب نجم ميت غمر بدائرة المركز وبصحبته مندوب مبيعات افتعل معهما ثلاثة مجهولين مشاجرة "بحوزة أحدهم سلاح نارى" ولدى نزولهما من السيارة إستولوا عليها وهربوا بها والعثور على السيارة متروكة بطريق سنفا/السنبلاوين دون حمولتها.

 

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية توصلت الجهود إلى تحديد مرتكبى الواقعة (عامل، سائق، عاطلين "لهما معلومات جنائية- جميعهم مقيمين بدائرة المركز).

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط العامل والسائق وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع الهاربان وأرشدا عن سيارة ملاكى ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مُستخدمتان فى الواقعة وأضافا بأن المسروقات بحوزة العاطلين للتصرف فيها بالبيع.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمان الهاربان.

 

 

 


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