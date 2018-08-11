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تجديد حبس رئيس شركة المياه بالجيزة 15 يومًا لاتهامه فى قضية رشوة

السبت، 11 أغسطس 2018 02:27 م
تجديد حبس رئيس شركة المياه بالجيزة 15 يومًا لاتهامه فى قضية رشوة محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قرر المستشار شوكت زيان رئيس محكمة 6 أكتوبر الكلية، تجديد حبس رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة، والمتهم بتقاضى رشوة مالية، ومقاول متهم بتقديم رشوة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
وكشفت مصادر قانونية لـ"اليوم السابع"، أن جهات التحقيق استعلمت عن صلاحيات ومسئوليات المتهم الأول (رئيس شركة مياه الشرب)، فضلًا عن طبيعة الأعمال التى سعى المتهم الأول لإرسائها للراشى بالأمر المباشر دون إجراء مناقصات عليها، وأنه تم التحفظ على سيارة ملاكى والتى تم تقديمها على سبيل الرشوة.
 
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول فى الواقعة "ح.م" تربح من منصبه عن طريق إسناده عمليات لشركات بالأمر المباشر بمبلغ مالى وهدايا؛ دون إجراء مناقصات على تلك الأعمال، وفقًا للإجراءات المتبعة فى مثل تلك الحالات، وأنه تم تسجيل عدة مقاطع صوتية له تثبت تورطه فى واقعة الرشوة.
 
 
 
 

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