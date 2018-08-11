"بطريرك الموارنة": يجب ألا يمس الاختلاف السياسى الوحدة الداخلية للبنان

بيروت (أ ش أ)

قال البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى (بطريرك الموارنة فى لبنان) : إن الاختلاف السياسى أمر طبيعى ومفهوم خاصة وأن لبنان بلد ديمقراطى يتميز بتعددية الآراء والثقافات، مشيرا فى ذات الوقت إلى أن هذا الاختلاف السياسى لا يجب أن يمس وحدة لبنان التى ينبغى أن يعمل الجميع على المحافظة عليها.

وقال البطريرك الراعى – فى تصريح له اليوم السبت، "إن التلاعب بالوحدة الوطنية الداخلية أمر غير مسموح به، لأن وحدة لبنان الداخلية مصدر قوة اللبنانيين جميعا وانقسامهم يضعف لبنان بأكمله"، موضحا أن الحالة الاقتصادية التى يعيشها اللبنانيون متردية فى الوقت الحالى، داعيا إلى التكاتف الشعبى للحفاظ على الدولة ووجودها خاصة وأن لبنان سيحتفل بعد عامين بالمئوية الأولى لإعلان دولة (لبنان الكبير).

وأضاف بطريرك الموارنة : "إن الشعب يعيش الفقر والحاجة ، والاقتصاد ينذر بخطر كبير وبالرغم من كل ذلك لم يتفق الفرقاء على تأليف حكومة".