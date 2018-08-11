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السبت، 11 أغسطس 2018 01:04 م
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بدء أعمال نفق عرابي بتكلفة 100 مليون جنيه بمدينة الزقازيق

السبت، 11 أغسطس 2018 12:45 م
بدء أعمال نفق عرابي بتكلفة 100 مليون جنيه بمدينة الزقازيق محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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بدأت  محافظة الشرقية، أعمال  تنفيذ نفق عرابى  بتكلفة 100 مليون جنيه بمدينة الزقازيق.
شدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ،  على الجهات المعنية بضرورة التعاون الكامل والمستمر مع الشركة المنفذة لأعمال تنفيذ النفق وإزالة كافة المعوقات  والإشغالات الموجودة فى الميدان والتي تقف حائلاً أمام استكمال الأعمال لإنهاء تنفيذ خطة إنشاء النفق طبقاً للجدول الزمني المحدد لتسهيل الحركة المرورية للسيارات وعبور المواطنين للدخول والخروج من ميدان عرابي بإعتباره محوراً رئيسياً للمدينة.
 
أوضح محافظ الشرقية، في بيان، أن مشروع إقامة النفق  يأتي في إطار الإهتمام بالبنية التحتية  والربط بين شرق وغرب الزقازيق وخلق محاور مرورية جديدة وفك الإختناقات المرورية  داخل مدينة الزقازيق والمساهمة في إعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة ويقوم على تنفيذه شركة المقاولون العرب بتمويل ذاتي من المحافظة .
 
 

 


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