بدء أعمال نفق عرابي بتكلفة 100 مليون جنيه بمدينة الزقازيق

شدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، على الجهات المعنية بضرورة التعاون الكامل والمستمر مع الشركة المنفذة لأعمال تنفيذ النفق وإزالة كافة المعوقات والإشغالات الموجودة فى الميدان والتي تقف حائلاً أمام استكمال الأعمال لإنهاء تنفيذ خطة إنشاء النفق طبقاً للجدول الزمني المحدد لتسهيل الحركة المرورية للسيارات وعبور المواطنين للدخول والخروج من ميدان عرابي بإعتباره محوراً رئيسياً للمدينة.

أوضح محافظ الشرقية، في بيان، أن مشروع إقامة النفق يأتي في إطار الإهتمام بالبنية التحتية والربط بين شرق وغرب الزقازيق وخلق محاور مرورية جديدة وفك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق والمساهمة في إعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة ويقوم على تنفيذه شركة المقاولون العرب بتمويل ذاتي من المحافظة .