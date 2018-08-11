انخفاض تقديرات وزراة الزراعة الأمريكية لبذرة الصويا للموسم الحالى 35 مليون طن

كتب محمود الضبع

كشف تقرير وزراة الزراعة الامريكية لشهر أغسطس 2018 عن إنخفاض تقديراته لمخزون بذرة الصويا لموسم 2017/2018 بواقع 35 مليون بوشيل ووبذلك سيكون 0.430 مليار بوشيل وذلك عن تقديراتها بشهر يوليو الماضى

الا انه توقع زيادة التقديرات لمخزون موسم 2018/2019 بواقع 205 مليون بوشيل ليكون 0.785 مليار بوشيل

أما بالنشبة لإنتاجية الفدان فذكر التقرير أنه 51.6 بوشيل وبالنسبة للمخزون العالمى لموسم 2017/2018 فأكد التقرير أنها 95.61 مليون طن وبالنسبة للمخزون العالمى لموسم 2018/2019 فيقدر بـ105.94 مليون طن.