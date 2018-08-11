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انخفاض تقديرات وزراة الزراعة الأمريكية لبذرة الصويا للموسم الحالى 35 مليون طن

السبت، 11 أغسطس 2018 03:00 ص
انخفاض تقديرات وزراة الزراعة الأمريكية لبذرة الصويا للموسم الحالى 35 مليون طن بذرة الصويا
كتب محمود الضبع
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كشف تقرير وزراة الزراعة الامريكية لشهر أغسطس 2018 عن إنخفاض تقديراته لمخزون بذرة الصويا لموسم 2017/2018 بواقع 35 مليون بوشيل ووبذلك سيكون 0.430 مليار بوشيل وذلك عن تقديراتها بشهر يوليو الماضى

الا انه توقع زيادة  التقديرات لمخزون موسم 2018/2019 بواقع 205 مليون بوشيل ليكون 0.785 مليار بوشيل

أما بالنشبة لإنتاجية الفدان فذكر التقرير أنه 51.6 بوشيل وبالنسبة للمخزون العالمى لموسم 2017/2018 فأكد التقرير أنها 95.61 مليون طن  وبالنسبة للمخزون العالمى لموسم 2018/2019 فيقدر بـ105.94 مليون طن.

 


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