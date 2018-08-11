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اليوم.. نظر تجديد حبس رئيس حى الهرم المتهم بتقاضى رشوة مالية

السبت، 11 أغسطس 2018 01:30 ص
اليوم.. نظر تجديد حبس رئيس حى الهرم المتهم بتقاضى رشوة مالية اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم
كتب أحمد الجعفرى
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ينظر اليوم قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، أمر تجديد حبس اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم المتهم بالرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات الوظيفة، و3 متهمين آخرين بعرض الرشوة المالية.

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة مع اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم، أن الرشاوى التى اتفق المتهم على تقاضيها، عبارة عن ثلاث شقق سكنية بمناطق مختلفة بداخل وخارج القاهرة، وشيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة جارى حصرها.

وكشفت التحقيقات أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالى، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.

كانت مصادر أفادت بإلقاء القبض على اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، متلبسا برشوة، وذلك عقب رصد تحركاته بالصوت والصورة، حيث ضبط داخل مكتبه بحى الهرم عصر أمس الثلاثاء.

وأكدت المصادر أن الجهات التى ألقت القبض عليه تحفظت على العديد من الأوراق الموجودة فى مكتبه، والهواتف المحمولة الخاصة به، فضلًا عن مبلغ الرشوة المالية الذى اتفق مع الراشى على تقاضيه مقابل، التغاضى عن تحرير مخالفات بناء لشركة المقاولات التابعة له.


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