النيابة الإدارية تحيل مديرى الإدارة الهندسية والتنظيم بحى الشرق ببورسعيد للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة كل من مدير الإدارة الهندسية بحى الشرق ببورسعيد، ومدير التنظيم بحى الشرق ببورسعيد، إلى المحاكمة العاجلة، لتورطهما فى استخراج رخصة هدم لمبنى القنصلية الأمريكية سابقا بالمخالفة للشروط.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية أنه رغم عدم توافر الاشتراطات اللازمة للهدم، باعتبارها كانت من المبانى ذات الطراز المعمارى المميز، ودون انتظار انتهاء الإجراءات القضائية حيال الطعن المنظور بشأنها أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو ما دفع المالك إلى هدم العقار بالكامل حتى سطح الأرض.

باشرت نيابة بورسعيد - القسم الأول تحقيقاتها فى القضية رقم 78 لسنة 2018 بمعرفة السيد شرف الدين، رئيس النيابة بإشراف المستشار أحمد شطا، مدير النيابة، بناءً على البلاغ الوارد إليها من حى الشرق ببورسعيد بطلب التحقيق بشأن استخراج رخصة هدم لمبنى القنصلية الامريكية سابقا، بنطاق الحى بالمخالفة للقانون.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد وديوان عام المحافظة والتى قدمت تقريرها للنيابة متضمناً إنه كان قد صدر القرار رقم 1096 لسنة 2011 بصدد العقار المذكور باعتباره تراث معمارى مميز إلا إنه تم رفع دعوى من قبل المالك برقم 4841 لسنة 1ق إدارى بورسعيد بالطعن على القرار السابق و صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار سالف الذكر وما يترتب عليه من آثار إلا أنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 44413 لسنة 63 ق عليا ولم يرد للإدارة ما يفيد صدور حكم فى تلك الدعوى ،

وتبين من التحقيقات تورط المتهمين آنفى الذكر فى اتخاذ اجراءات إصدار ترخيص الهدم رقم 8 لسنة 2017 على العقار 38 شارع فلسطين والطائف "القنصلية الامريكية سابقا ً"بحى الشرق دون انتظار رد هيئة قضايا الدولة بما يفيد صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى 4841 لسنة 1ق إدارى بورسعيد الخاص بحذف العقار من سجلات حصر المبانى والمنشئات ذات التراث المعماري، فضلاً عن عدم توافر الاشتراطات اللازمة للهدم إذ كشفت التحقيقات قيام المتهمين بإصدار قرار الهدم المشار إليه رغم عدم انتهاء الشئون القانونية بحى الشرق ببورسعيد من مراجعة مستندات الملكية الخاصة بالعقار، ورغم تضمين كشف المكلفة العقارية بالمبنى وجود مستأجرين فيها ورغم التنبيه بعدم التعامل مع العقار أو اصدار تراخيص عنه من جهات عدة وصدر الترخيص المشار إليه دون اعتماد من السلطة المختصة وتم تنفيذه بإزالة العقار حتى سطح الارض.

كما كشفت التحقيقات تقاعس المتهم الثانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام مالك العقار بتنفيذ قرار الهدم مباشرة دون انتظار فترة خمسة عشر يوما مخالفا بذلك للمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 والتى تنص على لا يجوز البدء فى بعض اعمال الهدم قبل مضى أسبوعين على الأقل من اخطار الجهة الادارية المختصة لشئون التنظيم وعلى الرغم من صدور قرار إيقاف لأعمال الهدم إلا أن المالك استأنف أعمال الهدم مما أدى إلى إزالة العقار بالكامل حتى سطح الأرض وإهمال المتهم الأول الإشراف والمتابعة على المتهم الثانى مما ترتب عليه ترديه فيما أسند إليه.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما تشكله من جريمة عامة مؤثمة بالمادة 13 من القانون 144 لسنة 2006 فى شأن هدم المبانى و المنشئات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، إعمال أوجه التعليمات حيال إحكام الرقابة على إصدار تراخيص الهدم والبناء للعقارات ذات الطراز المعمارى المميز بمحافظة بورسعيد فى ضوء أحكام القانون 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.