المتهمة بقتل زوجة شقيقها فى 15مايو تعترف : كثرة ديونى دفعتنى لقتلها

كتب إبراهيم أحمد

كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات العثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها بمنطقة 15 مايو، والذى تبين ان زوجة شقيق المجنى عليها وراء مقتلها بسبب كثرة ديونها، حيث قامت بالمرور عليها بقصد رؤيتها وأثناء استضافتها أحضرت سلاح ابيض " سكين " من المطبخ وأثناء تواجدهما بغرفة النوم باغتتها بعدة طعنات بالجسم ولتأكيد وفاتها قامت بطعنها في رقبتها حتي تأكدت من وفاتها، واستولت علي ما بداخل الدولاب الخاص بالمجني عليها من مسروقات وقامت بفتح موقد الغاز في محاوله لإضرام النيران بالشقة لإخفاء معالم الجريمة.

تفاصيل تلك الجريمة بدات مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود متوفيه بشقة كائنة بالطابق الثاني باحد العقارات، وبالانتقال والفحص وجدت جثة "أنوار ع ا" 62 سنة، ربة منزل، مسجاة على ظهرها بأرضية غرفة النوم ترتدي ملابسها كاملة وبها إصابات عبارة عن ( جرح قطعي بالرقبة من الأمام للخلف ، 2 طعنه بالجانب الأيسر للبطن واعلي الصدر ).

كما تبين سلامة جميع المنافذ، وبسؤال زوجها "احمد س ا" 55 سنة، موظف سابق ( بالمعاش ) وصاحب مخبز كائن بمنطقة العزبة القبلية بحلوان، قرر أنه حال عودته من عمله اكتشف مقتل زوجته، وسرقة مبلغ 43 ألف جنية ، وكمية من المشغولات الذهبية عبارة عن ( 2 غويشة ، 2 خاتم ) و2 هاتف محمول من داخل دولاب غرفة النوم، وأضاف بأنه فور وصوله لمحل الواقعة تلاحظ له وجود رائحة غاز منتشرة بالمكان وتبين فتح مفاتيح موقد الغاز بمطبخ الشقة ونفى علمه بملابسات وفاتها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بإرتكاب الواقعة .

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "سماح أ ع" 45 سنة، ربة منزل، زوجة شقيق المجنى عليها، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام و أمن بني سويف تم استهدافها بمأمورية أسفرت عن ضبطها.

و بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بأنها نظراً لمرورها بضائقة مالية وكثرة مديونياتها وعلمها بحيازة المجني عليها لمبالغ مالية ومشغولات ذهبية إبان الإقامة طرفها بمحل سكنها قرابة الأسبوع واقتراضها منها مبلغ مالي 1000جنيه على سبيل المساعدة المادية، فاختمرت فى ذهنها فكرة قتلها والاستيلاء على ما بحوزتها من مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

واضافت المتهمة انه وفي سبيل ذلك توجهت لمسكن المجني عليها وأوهمتها بأنها كانت في قضاء بعض متطلباتها بمنطقة حلوان وقامت بالمرور عليها بقصد رؤيتها وأثناء استضافتها أحضرت سلاح ابيض " سكين " من المطبخ وأثناء تواجدهما بغرفة النوم باغتتها بعدة طعنات بالجسم ولتأكيد وفاتها قامت بطعنها في رقبتها حتي تأكدت من وفاتها، واستولت علي ما بداخل الدولاب الخاص بالمجني عليها من مسروقات وقامت بفتح موقد الغاز في محاوله لإضرام النيران بالشقة لإخفاء معالم الجريمة وفرت هاربة.

كما تم بإرشادها بمسكنها ضبط كافة المسروقات، وقررت بتخلصها من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.